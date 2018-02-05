صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الإثنين

رجب عز الدين:اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين.وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 0.56% عند 14962 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.21% عند 859 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطا

رجب عز الدين:

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين.

وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.56% عند 14962 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.21% عند 859 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.50% عند 2051 نقطة، وصعد «EGX50» بنسبة 0.61% عند 2660نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.74% عند 14620 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين للشراء بصافى قيم تداولات 77.5 مليون جنيه و37.9 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات 13.6 مليون جنيه و53.7 مليون و43.7 مليون و4.4 مليون على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، و صعد 91 سهما من إجمالى 190 سهما متداولا، بينما هبط 64 وبقى 35 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية، و هبط “egx30” بنسبة 1.42% عند 14874 نقطة، بينما هبط “egx70 ” بنسبة 1.51 % عند 857 نقطة.

