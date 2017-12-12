صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام الثلاثاء

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجنبية.



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 1.13% عند مستوى 14590 نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.50 % عند مستوى 789 نقطة، كما صعد اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.89% عند 1864 نقطة، وكذلك نظيره الخمسينى بنحو 1.03% عند 2567نقطة، بينما صعد المؤشر العشرينى بنسبة 1.12% عند مستوى 14323 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 1.5 مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات بلغت 93.2 مليون جنيه و184.7 مليون على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات بلغت 53.9 مليون جنيه و151.1 مليون 41.6 مليون جنيه و31.2 مليون على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 112 سهم من إجمالى 191 سهما متداولاً، بينما هبط 53 وبقى 26 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، إذ صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.09% عند مستوى 14426 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.99 % عند مستوى 785 نقطة .