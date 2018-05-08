صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام التعاملات

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.66 % عند مستوى 17814نقطة.بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.35% عند مستوى 873نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوس

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.66 % عند مستوى 17814نقطة.

بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.35% عند مستوى 873نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.41% عند مستوى 2270 نقطة.

بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 1.32% عند مستوى 3025 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.96% عند مستوى 17976نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 1.4 مليار جنيه تقريبا.

واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب المؤسسات العربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 44.1 مليون جنيه و481 ألف جنيه و43.2 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 14.3مليون جنيه و346 ألف جنيه و73.1 مليون على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 101 سهم من إجمالى 183سهما متداولا،بينما هبط 50 وبقى 32دون تغير.

