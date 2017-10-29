صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام التعاملات

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربية.



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30، بنسبة 0.49%، عند مستوى 14024نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70، بنسبة 0.45 % عند مستوى 777نقطة، كما صعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.39% عند 1746 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.58%، عند مستوى 2489 نقطة، وصعد المؤشر العشرينى بنسبة 0.97% عند مستوى 13365نقطة.



وبلغت قيمة التداولات مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية، والعربية، والأجنبية، والأفراد، الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 66.5 مليون جنيه، و8.4 مليون جنيه، و587 ألف جنيه، و5.8 مليون جنيه، على التوالى بينما اتجهت تعاملات الأفرد المصريين، والعرب، للبيع بصافى قيم تداولات 48.7 مليون جنيه، و32.7 مليون جنيه على التوالى .



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 95 سهمًا من إجمالى 188سهمًا، متداولا،بينما هبط 65 وبقى 28 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات الخميس الماضى على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات العربية، والمصرية وصعد المؤشرالثلاثيني egx30، بنسبة 0.39%، عند مستوى 13955نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70، بنسبة 0.08% عند مستوى 773نقطة.