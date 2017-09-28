صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام الأسبوع



رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية الاسبوع على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية والعربية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.07% عند مستوى 13888 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.43% عند مستوى 773نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 1.51% عند مستوى 1723 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.53% عند مستوى 2313 نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.30% عند مستوى 12711 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.6 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات 49.5 مليون جنيه و78.9 مليون جنيه 36.9 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات 27.4 مليون جنيه و135.4 مليون جنيه و2.6 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 120 سهما من إجمالى 192 سهما متداولا، بينما هبط 51 وبقى 21 دون تغير.