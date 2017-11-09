صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام الأسبوع

رجب عز الدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية الأسبوع، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب. وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 1.02% عند مستوى 14350 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة…

رجب عز الدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية الأسبوع، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 1.02% عند مستوى 14350 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 1.09% عند مستوى 785 نقطة، كما صعد مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.99 % عند 1773 نقطة، وصعد نظيره “EGX50” متساوى الأوزان بنسبة 0.62 % عند مستوى 2515 نقطة، وكذلك صعد المؤشر العشرينى بنسبة 0.84 % عند مستوى 13696 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 2 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية الأجنبية والأفراد العرب والأجانب، للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 201.5 مليون جنيه، و129 مليون جنيه، و62.1 مليون جنيه، و9.2 مليون جنيه، و7 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات 396.5 مليون جنيه، و5.4 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 89 سهمًا من إجمالى 189 سهمًا متداولًا، بينما هبط 74 وبقي 26 دون تغيير.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، عن تنفيـذ الطرح العام والخاص على أسهم شركة دايس للملابس الجاهزة لعدد 4.9 مليون سهم (طرح عام)، وعدد 28 مليون سهم (طرح خاص)، بكمية إجمالية 33 مليون سهم تمثل 62.35 % من أسهم رأسمال الشركة.

وبلغ سعر السهم فى الطرح 22.60 جم سهم، بقيمة إجمالية 746.8 مليون جنيه مصرى، وقالت البورصة إن التداول على أسهم الشركة سيبدأ اعتبارًا من جلسة الثلاثاء المقبل الموافق 14 نوفمبر، دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بهم خلال هذه الجلسة فقط.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربية، حيث صعد المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 1.05% عند مستوى 14204 نقاط، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.74% عند مستوى 777 نقطة.