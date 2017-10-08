صعود جماعى للمؤشرات البورصة فى ختام الأحد

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجنبية



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.83% عند مستوى 13997نقطة ،بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.69% عند مستوى 811 نقطة ،وصعد مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1.04% عند مستوى 1807 نقطة،بينما صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 2.12% عند مستوى 2392نقطة وكذلك صعد المؤشر العشرينى بنسبة 1.25% عند مستوى 13030نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 30.4 مليون جنيه و37.6 مليون جنيه و7.9 مليون جنيه على التوالى ، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات 22.2مليون جنيه و5.6مليون جنيه و48.1 مليون جنيه على التوالى .



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 137 سهم من إجمالى 183 سهما متداولا،بينما هبط 183 وبقى 13 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء الماضى قبل أجازة الخميس على صعود أغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر الرئيسى الذى هبط بنسبة 0.54% وسط اتجاه شرائى للأجانب والمؤسسات المصرية والعربية.