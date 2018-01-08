صعود جماعى للبورصة في ختام تعاملات الإثنين

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -اليوم الإثنين- على صعود جماعى متباين المستويات لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 1.16% عند مستوى 14953 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.02% عند مستوى 832 نقطة، واﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.35% عند مستوى 1977 نقطة، وكذا الخمسينى 0.59 % عند مستوى 2584 نقطة، ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد 0.38% عند مستوى 14563 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والعربية والأفراد الأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 218 مليون جنيه، و36.6 مليون جنيه، و3.6 مليون جنيه على التوالى، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات بلغت 100.7 مليون جنيه، و139.4 مليون جنيه، و18.1 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 71 سهمًا من إجمالى 173 سهمًا متداولاً، بينما هبط 67 وبقى 35 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس الماضى، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.35% عند مستوى 14782 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.24% عند مستوى 832 نقطة.