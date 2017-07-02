صعود جماعى للبورصة في ختام تعاملات الأحد

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على صعود جماعى ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجنبية. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.68% إلى 13487 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.15% ليصل إلى 656 نقطة، والمؤشر «EGX100»

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على صعود جماعى ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجنبية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.68% إلى 13487 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.15% ليصل إلى 656 نقطة، والمؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.67% عند مستوى 1519 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.59% عند مستوى 2088 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد بنسبة 0.15% عند مستوى 12344 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 489 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات 24.7 مليون جنيه، و12.2 مليون جنيه، و20.7 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيم تداولات قدرها 35.7 مليون جنيه، و20.5 مليون جنيه، و1.3 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 92 سهمًا من إجمالى 173 سهما متداولا، بينما هبط 52 وبقى 29 دون تغير.

ورجّح محللون فنيون بسوق المال سيطرة المسار العرضى المائل للهبوط على تحركات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الحالى، وبعد العودة من إجازات عيد الفطر وثورة 30 يونيو، وسط توقعات بتراجع المؤشر الرئيسى “egx30” صوب مستوى 13200 نقطة.

وأشار المحللون إلى أن السوق ستتأثر، خلال تداولات الأسبوع، ببدء تطبيق ضريبة الدمغة، بجانب قرارات الإصلاح الاقتصادي المتخذة مؤخرًا برفع أسعار الطاقة، وبدء تطبيق الشريحة الثانية من قانون القيمة المضافة.

وبدأت عملية تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، خلال جلسة الأربعاء الماضي، وتراجعت على إثرها السوق بنحو 0.16%، مسجلة مستوى 13395 نقطة.

يُذكر أن المؤشر الرئيسي “EGX30” ارتفع خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 3.1% مسجلًا مستوى 13396 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 14% ليغلق عند 649 نقطة، وكذا الأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 13.7% ليصل إلى مستوى 1509 نقاط.

وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نحو 693 مليار جنيه، خلال تعاملات يونيو المنقضي، مقارنة بمستوى 675.9 مليار جنيه، خلال مايو، مسجلًا صعودًا قدره حوالي 3%، ومكاسب قيمتها نحو 17.6 مليار جنيه.