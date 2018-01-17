صعود جماعى للبورصة فى ختام الأربعاء بدفع الأجانب

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.72 % عند مستوى 15198،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.68% عند مستوى 850 نقطة،كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنس

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.72 % عند مستوى 15198،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.68% عند مستوى 850 نقطة،كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.70% عند مستوى 2019 نقطة،وكذلك «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.36% عند مستوى 2714 نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.01% عند مستوى 14878نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.3 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الاجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 174.6 مليون جنيه و6.3 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيم تداولات قدرها 117.6 مليون جنيه و32 مليون جنيه و7.6 مليون جنيه و23.6 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 109 سهم من إجمالى 191سهما متداولا،بينما هبط 43 وبقى 39 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والمؤسسات المصرية حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.25 % عند مستوى 15089،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.78% عند مستوى 844 نقطة.