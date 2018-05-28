صعود جماعى طفيف لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الإثنين

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.86% عند مستوى 16791نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.04% عند مستوى 853نقطة، كما صعد مؤشر «EGX100&raq

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.86% عند مستوى 16791نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.04% عند مستوى 853نقطة، كما صعد مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% عند 2178 نقطة، وارتفع «EGX50»بنسبة 0.46% عند مستوى 2902 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى 1.36% عند مستوى 17202 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 820 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 21.8 مليون و15.5 مليون و19.2 مليون على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 44.8 مليون جنيه 11.2 مليون و523 ألف جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 78 سهما من إجمالى 181 سهما متداولا،بينما هبط 57 وبقى 46 دون تغير.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة الأحد على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب حيث صعد المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.09% عند مستوى 16648نقطة، بينما تراجع egx70 0.61% عند 853 نقطة.