صعود بورصتي الإمارات الاثنين عقب خطط لزيادة الطاقة السياحية

أغلقت بورصتا الأسهم في الإمارات على صعود، اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة عقب إعلان دبي خططًا لزيادة الطاقة السياحية ، لكن السوق السعودية هبطت بفعل خسائر لأسهم المصارف.

وأغلق مؤشر دبي الرئيسي مرتفعًا 0.7 بالمائة، مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية القيادي ودبي للاستثمار 2.5 بالمائة لكل منهما.

خطط لزيادة الطاقة السياحية

قالت حكومة دبي يوم السبت إنها تنوي زيادة السعة السياحية والفندقية 134 بالمائة على مدار العشرين عامًا المقبلة، في إطار خطة لجعل الإمارة أقدر على المنافسة في وقت تستعد فيه دول الخليج لعصر ما بعد النفط.



وجاء في بيان حكومي أن خطة دبي 2040 تتوقع زيادة 400 بالمائة في السعة الشاطئية و168 كيلومترًا مربعًا من الأراضي المخصصة للخدمات اللوجستية وغيرها من الأعمال.



وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.4 بالمائة مدعوما بزيادة 0.8 بالمائة في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.

ونزل مؤشر السعودية الرئيسي 0.2 بالمائة بفعل هبوط سهم مصرف الراجحي 1.2 بالمائة وتراجع سهم مجموعة سامبا المالية 1.1 بالمائة.



قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا في منطقة الخليج الغنية بالنفط سيكون بطيئًا، ما سيؤثر سلبًا على القطاع المصرفي في المنطقة.



وأضافت أن مناسبات مثل معرض إكسبو دبي المقرر العام الحالي وكأس العالم لكرة القدم في قطر العام المقبل، إلى جانب تعافي سوق النفط، ستدعم النمو بعض الشيء، لكنه سيظل دون مستوياته التاريخية.



وخارج منطقة الخليج، انخفض المؤشر المصري القيادي 0.6 بالمائة، إذ هبط سهم فوري 4.9 بالمائة.