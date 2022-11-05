صعود بورصة «وول ستريت» في ختام التعاملات بعد بيانات التوظيف

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع في أعقاب جلسة تداولات متقلبة، لتنهي بذلك سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات، حيث عكف المستثمرون على تقييم تقرير الوظائف وتصريحات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي –البنك المركزي الأمريكي- بشأن تيرة رفع أسعار الفائدة، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وارتفع المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” والمؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2% لكل منهما، بينما زاد المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.9% في أعقاب تقرير سوق العمل، قبل أن تتخلى المؤشرات عن المكاسب وتنخفض لفترة وجيزة.

وأظهر التقرير ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة في أكتوبر الماضي، مما يشير إلى أن بعض علامات التباطؤ ربما بدأت في الظهور أخيرا في سوق العمل فيما يعطي مجلس الاحتياطي االفيدرالي فرصة لتقليص الزيادة في أسعار الفائدة بدءا من ديسمبر.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 50.66 نقطة أو 1.36 % ليغلق عند 3770.55 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 132.31 نقطة أو 1.28 % إلى 10475.25 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 401.97 نقطة أو 1.26 بالمئة إلى 32403.22 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، انخفض داو جونز بنسبة 1.39% ليقطع سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع، وانخفض ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.34 % وناسداك بنسبة 5.65%.