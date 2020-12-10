صعود بورصة دبي.. تباين أسواق الخليج الخميس

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وتم تسجيل صعود بورصة دبي، بنسبة 0.28% رابحا 7.21 نقطة ليغلق عند مستوى 2546.84 نقطة.

وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.04% رابحاً 0.60 نقطة ليغلق عند مستوى 1490.39 نقطة، وزاد مؤشرات بورصة الكويت، باستثناء السوق الأول، فيما تراجعت بورصة قطر، وهبطت بورصة السعودية.

صعود بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.28% رابحاً 7.21 نقطة ليغلق عند مستوى 2546.84 نقطة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.07%. وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.73%.

وقفز 17 سهماً ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 9.29%.

وتصدر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 129.5 مليون ورقة بقيمة 53.7 مليون درهم.

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% رابحاً 32.20 نقطة ليغلق عند مستوى 5109.192 نقطة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 4.94%.

وارتفع 22 سهماً ببورصة أبوظبي وتصدرها سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 14.9%.

وتراجعت 7 أسهم على رأسها سهم بنك الشارقة بنسبة 3.47%.

بنك الشارقة

وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 121.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.61%.

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحاً 0.60 نقطة ليغلق عند مستوى 1490.39 نقطة.

وصعد ببورصة البحرين قطاع التأمين بنسبة نمو 9.92% مدفوعاً بصعود سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 3.16%.

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.39%.

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، باستثناء السوق الأول، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% رابحاً 10.89 نقطة ليغلق عند مستوى 5559.90 نقطة.

وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.04%

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.11%.

وجاء سهم شركة البريق القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 28.21%.

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.01% رابحاً 0.04 نقطة ليغلق عند مستوى 3606.980 نقطة.

وارتفعت 6 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم “ريسوت للأسمنت” بنسبة 2.41%، ثم سهم.

تراجعت 14 سهماً على رأسها سهم “العمانية لخدمات التمويل” بنسبة 4.11%.

وتصدر سهم “بنك اتش اس بي سي عمان” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 264.5 ألف ريال عماني.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.70% خاسراً 73.15 نقطة ليغلق عند مستوى 10446.06 نقطة.

وتراجع 31 سهماً، وارتفعت 10 أسهم، فيما استقرت 6 أسهم، وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.35%. وارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.50%.

تراجع بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسى” بنسبة 0.19% خاسراً 16.24 نقطة ليغلق عند مستوى 8643.97 نقطة،

وهبط 12 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.28%.

ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 7.11%.

وقفز 95 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “الصمعاني” بنسبة 9.96%.

وتصدر سهم “الأسماك” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 711.9 مليون ريال سعودي.