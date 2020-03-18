صعود بورصات الخليج الرئيسية اليوم الأربعاء بفضل محفزات البنوك المركزية

السعودية تقول أنها ستعقد قمة افتراضية الأسبوع القادم لقادة دول مجموعة العشرين

صعدت بورصات الخليج الرئيسية، اليوم الأربعاء؛ بفعل تبدد مخاوف المستثمرين بفضل إجراءات البنوك المركزية التحفيزية، مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن التبِعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

ومقابل هذا، تواصلت الخسائر في بورصات أخرى.

وقفز مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 2.3% لينهي خسائر استمرت طيلة خمسة أيام.

وذلك بفضل مكاسب حققها سهم شركة اتصالات بنسبة 14.9%. وأقبلت سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، على خفض نسبة الهبوط اليومي للأسهم إلى 5% كحد أقصى من 10%.

وتوقعت وكالة موديز إنفستور سيرفيس، الثلاثاء، أن تسهم إجراءات الدعم بالإمارات في التخفيف من تداعيات وباء فيروس كورونا على الاقتصاد والبنوك.

وكانت الإمارات قد كشفت، الأسبوع الماضي، عن خطة بقيمة 27 مليار دولار لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناشئة عن تفشي الفيروس.

صعود بورصات الخليج

وارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 1%. وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي يعد الأكبر في دبي بنسبة 2.1%.

وارتفع سهم شركة الاتصالات المتكاملة (دو) بنسبة 6.7%.

واستمرت مكاسب بورصة قطر، لليوم الرابع على التوالي، وارتفع مؤشرها بنسبة 1.7%.

وقفز سهم بنك قطر الوطني الذي يعدّ الأكبر في الخليج بنسبة 5.8%.

ومقابل هذا، ارتفع سهم مصرف الريان بنسبة 1.6%.

وأعلنت قطر، يوم الأحد، حظر دخول غير القطريين للبلاد لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأربعاء.

وأعلنت السلطات القطرية كذلك إجراءات لدعم الاقتصاد تشمل ضخ حوافز مالية بقيمة 75 مليار ريال (20.60 مليار دولار) لصالح القطاع الخاص.

صعود البورصة السعودية

ومن بين بورصات الخليج ارتفع مؤشر البورصة السعودية بنسبة 0.8%، وصعد سهم البنك السعودي البريطاني بنسبة 5.3%، ومجموعة سامبا المالية بنسبة 3.5%.

وقالت السعودية، التي تترأس مجموعة العشرين، إنها ستعقد قمة افتراضية، الأسبوع المقبل، لقادة دول المجموعة العشرين؛ بغرض طرح مجموعة منسقة من السياسات لحماية الأفراد والاقتصاد العالمي.

وتم في البحرين الإعلان عن أول حالة وفاة في الخليج، يوم الاثنين. وهبط مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.3%.

وأعلنت البحرين، يوم الثلاثاء، حزمة مالية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني (11.39 مليار دولار)؛ بهدف مكافحة التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.