أسواق عربية

صعود بورصات الخليج الأربعاء بقيادة بورصة الكويت

تعطلت الأسواق الإماراتية بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني 50
أيمن عزام 9:47 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 9:47 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفع أداء بورصات الخليج،  خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر ديسمبر، بقيادة مؤشر بورصة الكويت ، الذي صعد بنسبة 2.05% رابحًا 139.44 نقطة ليغلق عند مستوى 6929.40 نقطة. 

 وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 1.10% رابحًا 18.99 نقطة ليغلق عند مستوى 1748.59 نقطة. 
وقفز المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.82% رابحًا 88.16 نقطة ليغلق عند مستوى 10849.96 نقطة. 

اقرأ أيضا  الاحتياطي الأجنبي لدى السعودية يتراجع إلى 461 مليار دولار خلال أكتوبر

 تعطلت الأسواق الإماراتية بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني 50. 

وصعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.33%.  

وقفز 78 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “معدنية” بنسبة 9.93%، ثم سهم “صدر” بنسبة 8.66%. 

 صعود مؤشر بورصة الكويت

  وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات المالية بنسبة 2.45%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.42%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 2.13%.  
 

اقرأ أيضا  أسهم الإمارات تهبط في ختام تعاملات الأحد بفعل متحور أوميكرون

 وارتفع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 103.02% مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة جي إف أتش المالية، البنك الأهلي المتحد، بنك السلام، المؤسسة العربية المصرفية، مجموعة البركة المصرفية، بنك البحرين الوطني بنسبة 7.77%، 2.78%، 1.12%، 0.81%، 0.4%، 0.33%، على التوالي.  

وتراجع سهمي المصرف الخليجي التجاري، بنك البجرين والكويت بنسبة 9.09%، 0.2%، على التوالي. 

اقرأ أيضا  جيرا اليابانية تبرر عدم تجديدها عقود مشروع «قطر غاز 1»

كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 50.87% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.91%، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 9.24% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.39%. 

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

الأسهم السعودية تصعد اليوم الأربعاء مع عودة أسعار النفط للارتفاع

أيمن عزام 6:56 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

شركة «كاش فري» الهندية تصبح مستثمرا رئيسيا في «تلر» الإماراتية

أيمن عزام 9:41 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

«رويال داتش شل» تدرس تطوير حقول جديدة في ليبيا

أيمن عزام 9:40 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

حكومة دبي تدرس طرح حصة من «طيران الإمارات» للاكتتاب العام

أيمن عزام 9:05 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

معظم أسواق الأسهم الخليجية تتراجع الثلاثاء وسط هبوط أسعار النفط

أيمن عزام 6:21 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

إتاحة التاكسي ذاتي القيادة في أبوظبي مجانا عبر تطبيق ذكي

أيمن عزام 5:32 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21