صعود بورصات الخليج الأربعاء بقيادة بورصة الكويت

تعطلت الأسواق الإماراتية بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني 50

ارتفع أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر ديسمبر، بقيادة مؤشر بورصة الكويت ، الذي صعد بنسبة 2.05% رابحًا 139.44 نقطة ليغلق عند مستوى 6929.40 نقطة.

وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 1.10% رابحًا 18.99 نقطة ليغلق عند مستوى 1748.59 نقطة.

وقفز المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.82% رابحًا 88.16 نقطة ليغلق عند مستوى 10849.96 نقطة.

تعطلت الأسواق الإماراتية بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني 50.

وصعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.33%.

وقفز 78 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “معدنية” بنسبة 9.93%، ثم سهم “صدر” بنسبة 8.66%.

صعود مؤشر بورصة الكويت

وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات المالية بنسبة 2.45%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.42%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 2.13%.



وارتفع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 103.02% مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة جي إف أتش المالية، البنك الأهلي المتحد، بنك السلام، المؤسسة العربية المصرفية، مجموعة البركة المصرفية، بنك البحرين الوطني بنسبة 7.77%، 2.78%، 1.12%، 0.81%، 0.4%، 0.33%، على التوالي.

وتراجع سهمي المصرف الخليجي التجاري، بنك البجرين والكويت بنسبة 9.09%، 0.2%، على التوالي.

كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 50.87% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.91%، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 9.24% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.39%.