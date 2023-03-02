صعود اليوسفي.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 2-3-2023

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 2-3-2023، وسجلت أسعار كل من الكوسة والجزر والخيار والطماطم 8 جنيهات، والبصل 18 جنيهًا، والقلقاس 26 جنيهًا، والباذنجان والليمون 12 جنيهًا، والفلفل البلدي والرومي 16 جنيهًا، والتفاح الأحمر والأصفر 40 جنيهًا بسوق التجزئة.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120 إلى 140 جنيهًا، والفلفل الحامي 7 جنيهات، والليمون 6 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان الرومي 7 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن سعر الخس جنيهان ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 5 جنيهات، والبروكلي 8 جنيهات، والقرنبيط 8 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 6 جنيهات، والسبانخ والملوخية 12 جنيهًا للكيلو، والكرنب 15 جنيهًا، والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وأفاد التجار بأن سعر البطاطا 10 جنيهات، والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة، والبسلة 18 جنيهًا، والفاصوليا 35 جنيهًا، والفلفل الألوان 35 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 12 جنيهًا، والباذنجان الملوَّن 14 جنيهًا، والباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 10 جنيهات، والخيار 8 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيهًا، والبصل الأصفر 16 جنيهًا، والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيهًا، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، والكوسة 12 جنيهًا، والبطاطس 9 جنيهات، والقلقاس 16 جنيهًا، وورق العنب 60 جنيهًا، والبامية 60 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والليمون 12 جنيهًا، والثوم 15 جنيهًا.

وأضاف التجار أن سعر البرتقال أبوسرة 10 جنيهات، واليوسفي 15 جنيهًا، والجوافة 15 جنيهًا، والموز 8.5 جنيه إلى 15 جنيهًا، والموز المستورد 25 جنيهًا، والعنب المستورد 60 جنيهًا، والتين 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 45 جنيهًا، والتفاح الأحمر تراوح من 40 إلى 45 جنيهًا، والكاكا 20 جنيهًا، والكيوي 30 جنيهًا، والأفوكادو 100 جنيه، والخوخ المستورد 40 جنيهًا.

وأفاد بالتجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيهًا إلى 65 جنيهًا، والكنتالوب 15 جنيهًا، والبطيخ 50 جنيهًا للواحدة.

وألمح التجار إلى أن سعر التين الأبيض 20 جنيهًا، والتين البرشومي الأسود 20 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 8.5 إلى 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 6.5 جنيه، واليوسفي البلدي 15 جنيهًا.