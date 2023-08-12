صعود الموز.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 12-8-2023

واصلت أسعار الخضروات و الفاكهة ارتفاعها اليوم السبت 12-8-2023 وتأرجحت الطماطم بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها والكوسة والفلفل والخيار 14 جنيها والخيار البلدي 12 جنيها والباذنجان 10جنيهات و الفلفل الحامي 14 جنيها والبطاطس 12 جنيها والبامية 30 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار .

وأوضح التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 180 جنيها إلى 210 جنيهات والفلفل الحامي 7 جنيهات والليمون 20 جنيها والكوسة 7 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12جنيها للكيلو .

وكشف التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها والبامية 25 جنيها .

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ،والباذنجان الأبيض 10 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 14 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والثوم 22 جنيها.

ونوه التجار بأن سعر البصل الأصفر 20 جنيها والبصل الأحمر 20 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 14 جنيها و ورق العنب 40 جنيها والفلفل البلدي 14 جنيها .

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 14 جنيها والليمون 12 جنيها إلى 40 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار بأن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 25 جنيها والبرقوق 20-45 جنيها و العنب الاحمر 20 جنيها والعنب البناتي 20 جنيها و البرتقال 20 جنيها والجوافة 17.5 جنيه والموز 17.5 جنيه و20 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها.

وألمح التجار بأن سعر التفاح الأصفر 55 جنيها والتفاح الأحمر 55 جنيها والتفاح الأخضر 70جنيها والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 30 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 25 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وكشف التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلى 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 12 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المانجو بمختلف أنواعها تراوحت من 15 جنيها إلى 60 جنيها والمشمش 25 جنيها إلى 30 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة في المتوسط.

وأضاف التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيها والبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها والمانجو السكري والزبدية بـ30 جنيها.

