صعود المعدن الأصفر.. وعيار 21 يسجل 626 جنيهًا

عمر سالمشهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بنهاية التعاملات المسائية، ارتفاعًا بنحو 2 جنيه للجرام، وذلك على إثر تحرك سعر الأوقية عالميًّا للصعود. قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع 2 جنيه ليسجل 626 جنيهًا للجرام، مقابل 624 جنيهًا،

عمر سالم





شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بنهاية التعاملات المسائية، ارتفاعًا بنحو 2 جنيه للجرام، وذلك على إثر تحرك سعر الأوقية عالميًّا للصعود.

قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع 2 جنيه ليسجل 626 جنيهًا للجرام، مقابل 624 جنيهًا، أمس.

وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 536 جنيهًا للجرام، كما صعد عيار 24 ليسجل 716 جنيهًا للجرام، مقابل 713 جنيهًا أمس، فيما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5009 جنيهات، بدلًا من 4987 جنيهًا، وسجلت الأوقية 1277 دولارًا، بدلًا من 1268.