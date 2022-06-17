صعود الليمون .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 17-6-2022

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 17- 6 – 2022 وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه،و الباذنجان الابيض 7 جنيهات والخيار 10جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات، والبصل 4 جنيهات ،والبطاطس 5 جنيهات في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 50 جنيها إلي 70 جنيها ، والفلفل البلدي 3 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات ، والكوسة أو الخيار 5 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

أسعار الخضروات

وألمح التجار إلي أن سعر البطاطا الحلوة 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للحزمة ، البسلة 12 جنيها ، الفاصوليا 11 جنيها ، والفلفل الألوان 16 جنيهات ، والباذنجان الأبيض من جنيهين إلى 7 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الفلفل البلدي 6 جنيهات ونصف ، والفلفل الحامي أو بسكرة 16 جنيها، والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات ، البطاطس الجديدة 5 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب البناتي 20 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس 7 جنيهات ، و الجزر 7 جنيهات ، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 8 جنيهات للكيلو ،والليمون 14 جنيها إلي 30 جنيها بدلا من 20 جنيها ،والبامية من 12 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات .

وقال التجار أن سعر العنب الأحمر 15 جنيها ،والعنب الاخضر من 8 جنيهات إلى 12 جنيها ، والمشمش 15 جنيها ،و الجوافة 20 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والموز المستورد 15 جنيها .

أسعار الفاكهة

وأشار التجار إلي التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح من 10جنيهات إلى 12 جنيها ،والتفاح الأحمر 15 جنيها ، والتفاح البلدي 10 جنيهات ،و الكاكا 15 جنيها ،الكيوي 30 جنيها ، والافوكادو 20 جنيها ، والخوخ 5 جنيهات إلى 10 جنيهات .

ولفت التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 17 جنيها ،والبرقوق 20 جنيها ،والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها .

وذكر التجار أن سعر العنب الأحمر المستورد 20 جنيها ، عنب أسود مستورد 20 جنيها ،والعنب الكرمسون البلدي ب15 جنيها ،الكنتالوب من 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والشمام 8 جنيهات ، والبطيخ من 15 جنيها إلى 25 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأضاف التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5جنيهات، والبرتقال الصيفي 3.5 جنيه .