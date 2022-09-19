صعود الليمون .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 19-9-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 19- 9- 2022 ،وتراوحت الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 5جنيهات ،والباذنجان من 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات ، والخيار من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات ،والفلفل الرومي 12 جنيها ، والجزر 6.5 جنيه والبصل انخفض إلى 4 جنيهات ،بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

ونوه التجار إلي أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلي 70 جنيها ،والفلفل الحامي 3 جنيهات ، والليمون 7 جنيهات ،والكوسة 8 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر البطاطا للمستهلك 3.5جنيه،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير من 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 45 جنيها ،والفلفل الألوان 6 جنيهات إلي 12 جنيها ، والباذنجان الأبيض 6 جنيهات،والباذنجان الملون ،العروس أو الرومي 6 جنيهات، والخيار 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضروات

وقال التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 12 إلى 15 جنيها ،البطاطس 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 5 جنيهات،والجزر 8 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ،والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 12 جنيها إلى 20 جنيها ،والبامية من 8 جنيهات إلى 30 جنيها ،والباذنجان الرومي 3.5 جنيه .

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها،والعنب الأخضر 10 جنيهات إلى 15 جنيها،والعنب الأحمر 12 جنيها ، والمشمش 20 جنيها ،الموز البلدي 15 جنيها ،والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

وأضاف التجار أن سعر التفاح المستورد الأصفر 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ،والتفاح البلدي 10 جنيهات إلي 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 35 جنيها ،والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 20 جنيها،والكمثرى 12جنيها إلى 15 جنيها، والرمان 8 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها،والبرقوق الأسود 25 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ،والمانجو العويس 25 جنيها .

وذكر التجار أن سعر المانجو نعومي 25 جنيها ،والعنب الاسود البلدي 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 8 جنيهات، والشمام 8 جنيهات ،والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأكد التجار أن سعر التين الابيض ب20جنيها، والتين البرشومي الأسود 15 جنيها إلى 20 جنيها،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات ،والبرتقال البلدي 15جنيها، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .