صعود الليمون .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 5-7-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 5- 7- 2022 ،مع زيادة الإقبال قبل عيد الأضحى ، وتراوحت الطماطم بين جنهين ونصف الي 3.5 جنيه والبطاطس 6.5 جنيه، والخيار 2.5 جنيه الي 6.5 جنيه ،والباذنجان 4 جنيهات بدلا من 5 جنيهات بتراجع جنيه ، البصل 3.5 جنيه ، في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

ولفت التجار إلي أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 30 جنيها إلي 60 جنيها ، والفلفل البلدي 5 جنيهات،والليمون 20 جنيها ، والكوسة أو الخيار 3 جنيهات، والباذنجان جنيهين،والقلقاس 3 جنيهات .

أسعار الخضروات

أكد التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للربطة ، الفاصوليا 12 جنيها ، والفلفل الألوان من 10 جنيهات إلى 12 جنيها ، والباذنجان الأبيض والملون والعروس 2.5 جنيه إلى 4 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر الفلفل أو الشطة 10 جنيهات ، والفلفل الحامي 10 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة 6.5 جنيه، البطاطس 7 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار أن سعر الباذنجان العروس 5 جنيهات ، و الجزر 4 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ،والليمون 40جنيها بدلاً من 30 جنيها ،والبامية من 6 جنيهات إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 10جنيهات ،والعنب الأحمر 12.5 جنيه ،والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر 17 جنيها إلى 25 جنيها ،والتفاح الأحمر 15 جنيها ،والتفاح البلدي 6.5 جنيه إلى 12 جنيها،و الكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 8 جنيهات إلى 10 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 17 جنيها ،والبرقوق 20 جنيها ،والكمثرى 35 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها .

أسعار الفاكهة

وألمح التجار إلي أن سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ،والعنب الكرمسون 12 جنيها ،الكنتالوب 5 جنيهات ،والشمام 3.5 جنيه، والبطيخ من 15 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأضاف التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7جنيهات .