صعود الليمون .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 19-6-2022

عاودت أسعار الخضروات والفاكهة زيادتها في الأسواق اليوم الأحد 19- 6 – 2022 وسجل الليمون 40 جنيها بدلا من 30 جنيها ، الطماطم 5 جنيهات والبرقوق والعنب 15جنيها ،و البطاطس 4 جنيهات ، البصل جنيهين ونصف إلى 5جنيهات، والكوسة جنيهين ونصف إلى 8 جنيهات، في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق الجملة

وأشار التجار إلي أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 55 جنيها إلي 75 جنيها ، والفلفل البلدي 3 جنيهات ، والليمون 20 جنيها ، والكوسة / الخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر البطاطا الحلوة 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للحزمة ، البسلة 15 جنيها ، الفاصوليا 10 جنيهات ، والفلفل الألوان 10 جنيهات ، والباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، والباذنجان الملون 7 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الفلفل البلدي 6 جنيهات ونصف ، والفلفل الحامي / بسكرة 7 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات ، البطاطس 5 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب البناتي 20 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وقال التجار أن سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات ، و الجزر 7 جنيهات ، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ،والليمون 32 جنيها علي الاقل ،والبامية من 12 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات .

وذكر التجار أن سعر العنب الأحمر 15 جنيها ،والعنب الأخضر من 10 جنيهات إلى 15 جنيها ، والمشمش 15 جنيها ،و الجوافة 20 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والموز المستورد 15 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح من 10جنيهات إلى 20 جنيها ،والتفاح الأحمر 17 جنيها ، والتفاح البلدي 12 جنيها ،و الكاكا 15 جنيها ،الكيوي 30 جنيها ، والافوكادو 20 جنيها ، والخوخ 5 جنيهات إلى 10 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ،والبرقوق 15 جنيها ،والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر العنب الأحمر المستورد 20 جنيها ، عنب أسود مستورد 20 جنيها ،والعنب الكرمسون البلدي ب15 جنيها ،الكنتالوب من 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والشمام 5 جنيهات ، والبطيخ من 15 جنيها إلى 25 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأوضح التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5جنيهات، والبرتقال الصيفي 3.5 جنيه .