صعود الكوسة ..أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 18-7-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 18- 7- 2022 ، وسجلت اسعار الكوسة 16 جنيها بدلا من 12 جنيها أمس ،والجزر والفلفل 10جنيهات ،و الطماطم 1.75 جنيه إلى 3.5 جنيه ، والبصل 4 جنيهات إلى 5 جنيهات والخيار 6.5 جنيه ،والبطاطس 8 جنيهات في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 25 جنيها إلي 40 جنيها ، والفلفل البلدي 3 جنيهات،والليمون 15 جنيها ، والكوسة 8 جنيهات ،والخيار 3 جنيهات ،والباذنجان 3 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

أسعار الخضروات

أفاد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 24 جنيها ، والفلفل الألوان 10 جنيهات ، والباذنجان الأبيض ،الملون / العروس/الرومي 3 جنيهات إلى 5 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها ،والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة 12 جنيها إلى 16 جنيها ، البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر الباذنجان الأسود العروس تراوح من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات ،والجزر 10 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 3 جنيهات للربطة ،والليمون 25 جنيها ،والبامية من 10 جنيهات إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات .

وقال التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات ،والعنب الأحمر 12 جنيها ،والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 10 جنيهات إلى 30 جنيها ،والتفاح الأحمر 15 جنيها ،والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها،و الكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 30 جنيها ، والخوخ 10 جنيهات إلى 12 جنيها .

أسعار الفاكهة

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 15 جنيها ،والبرقوق 20 جنيها ،والكمثرى 20 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها .

وذكر التجار أن سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب10 جنيهات ،الكنتالوب 5 جنيهات ،والشمام 5 جنيهات ، والبطيخ من 10 جنيهات إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وألمح التجار إلي أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه .