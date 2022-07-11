صعود الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 11-7-2022

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة الصعود اليوم الإثنين 11- 7- 2022، سجلت الكوسة 20 جنيها، والطماطم تأرجحت بين جنيهين ونصف إلي 4 جنيهات والبصل 3 جنيهات ونصف، والخيار 5 جنيهات والبطاطس والفلفل 8 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات في سوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 20 جنيها إلي 35 جنيها، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والليمون 15 جنيها، والكوسة 10 جنيهات، والخيار 3 جنيهات، والباذنجان 3.5 جنيه، والقلقاس 3 جنيهات.

أفاد التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات، البقدونس، الكسبرة، الشبت / الجرجير 50 قرشا للربطة، الفاصوليا 16 جنيها، والفلفل الألوان 12 جنيها، والباذنجان الأبيض، الملون أو العروس 3 جنيهات إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والكوسة 20 جنيها، البطاطس 8 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها.

وألمح التجار علي أن سعر الباذنجان الأسود العروس 6 جنيهات، و الجزر 5 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والملوخية 7 جنيهات للكيلو، والليمون 30 جنيها، والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار إن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 13 جنيهات، والعنب الأحمر 15 جنيها، والمشمش 12 جنيها، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 12 جنيها إلى 30 جنيها، والتفاح الأحمر 15 جنيها، والتفاح البلدي 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والكاكا 15 جنيها، الكيوي 35 جنيها، والأفوكادو 30 جنيها، والخوخ 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 15 جنيها، والبرقوق 20 جنيها، والكمثرى 40 جنيها، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر العنب الأسود البلدي 15 جنيها، عنب أسود مستورد 15 جنيها، والعنب الكرمسون بـ10 جنيهات، الكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 3.5 جنيه، والبطيخ من 15 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وأوضح التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7 جنيهات.