اقتصاد وأسواق

صعود الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 8-2-2022

تباين أسعار الخضار والفواكه
الصاوي أحمد 10:20 ص, الثلاثاء, 8 فبراير 22 10:20 ص, الثلاثاء, 8 فبراير 22

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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعا اليوم الثلاثاء 8-2-2022 ، وتراوحت الطماطم بين 5 إلى 7 جنيهات، والكوسة 15 جنيها، و الخيار 12 جنيها ، والبطاطس 5 جنيهات ، والبصل 4 جنيهات،والبسلة 8 جنيهات ، والباذنجان الرومي 9 جنيهات ، لدى باعة التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور من 90 إلى 120 جنيها، لوزن 20كجم، والبصل جنيهين ،والخيار 8 جنيهات،والجزر جنيهين ونصف،والفلفل 9 جنيهات،والليمون 7 جنيهات ،والبطاطس الجديدة 4 جنيهات ،والكوسة 7 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ،والبطاطا 5 جنيهات،والبقدونس،الكسبرة،الشبت / الجرجير 50 قرشا ،والبسلة 8 جنيهات للكيلو ،والفلفل الألوان 25 جنيها ، والخيار 12 جنيها،والباذنجان الرومي 10 جنيهات.

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أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها ، والفلفل الأخضر 15 جنيها، والكوسة 15 جنيها،والفلفل الألوان 25 جنيها ،والفاصوليا 14 جنيها،البطاطس الجديدة 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 15 جنيها،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الحامي 15 جنيها ، والباذنجان العروس 12 جنيها والباذنجان الابيض أو الملون 15 جنيها، والجزر 5 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة،والفاصوليا 15 جنيهات،والملوخية 12 جنيها للكيلو،والليمون 15 جنيها.

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وأكد التجار أن سعر الجوافة 12 جنيها،والبطيخة 50 جنيها،الموز البلدي 8 جنيهات ونصف ، والموز المستورد 20 جنيها،والتفاح الأخضر 20 جنيها،والبلح الأحمر 10 جنيهات،والكاكا 15جنيها،الكيوي 20 جنيها، الأفوكادو 35 جنيها.

أسعارالفاكهة

وأفاد التجار أن سعر الرمان 12 جنيها ، والتفاح الأصفر 25 جنيها،والبرقوق الأسود 25 جنيها، والقشطة 45 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح الأحمر 20 جنيها،الموز المستورد 20 جنيها .

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وذكر التجار أن سعر العنب الأسود / عنب كرمسون 15 جنيها،والعنب البلدي 15 جنيها،والعنب الأحمر 15 جنيها،والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

ولفت التجار إلي أن سعر المانجو الزبدية 35 جنيها للكيلو ،المانجو الفص 80 جنيها ،والعويسي 55 جنيها ،والنعومي 35 جنيها.

وقال التجار إن سعر المانجو الفونسو 50 جنيها، والمانجو دبشة 30 جنيها،والخوخ المستورد 40 جنيها،البرتقال أبو سرة 7 جنيهات واليوسفي 8 جنيهات والبرتقال البلدي 3.5 جنيه.

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بقلم الصاوي أحمد

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