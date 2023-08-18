صعود الكنتالوب.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 18-8-2023

تباينت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الجمعة 18-8-2023 ووصلت الطماطم إلى 6.5 جنيه، والبصل 22 و25 جنيها، والخيار 14جنيها إلى 18 جنيها والكوسة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والباذنجان 10 جنيهات والبطاطس 14 جنيها والبامية 30 جنيها بسوق القطاعي طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تأرجح بين 190 جنيها إلي 220 جنيها والفلفل الحامي 7 جنيهات والليمون 30 جنيها والكوسة 7 جنيهات والخيار 9 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 15 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلي أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها والبامية 25 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات،والباذنجان الأبيض 10 جنيهات والباذنجان الملون 10 جنيهات والخيار البلدي 14 جنيها والخيار الصوب 18 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والثوم 30 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البصل الأصفر 20 جنيها والبصل الأحمر 20 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 16 جنيها و ورق العنب 50 جنيها والفلفل البلدي 14 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 14 جنيها والليمون 10 جنيهات إلي 40 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 25 جنيها و البرقوق 20 جنيها إلي 45 جنيها و العنب الاحمر 20 جنيها و العنب البناتي 20 جنيها و البرتقال 15 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 17.5 جنيه و 20 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 60 جنيها والتفاح الأحمر 60 جنيها والتفاح الأخضر 70 جنيه والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 30 جنيها والكيوي 60 جنيها والافوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 25 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وأكد التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر المانجو بمختلف أنواعها تراوحت من 15 جنيها إلى 80 جنيها والمشمش 25 جنيها إلى 30 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة في المتوسط .

وقال التجار أن البرتقال البلدي 25 جنيها والبرتقال الصيفي 25 جنيها والتين 20 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب30 جنيها .