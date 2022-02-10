اقتصاد وأسواق

صعود الفلفل الرومي.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 10-2-2022

تذبذب أسعار الخضر والفواكه اليوم الخميس في سوق العبور وأسواق التجزئة
الصاوي أحمد 11:46 ص, الخميس, 10 فبراير 22 11:46 ص, الخميس, 10 فبراير 22

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ارتفعت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الخميس 10-2-2022 ،وتأرجحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والكوسة 12 جنيها، و الخيار 12 جنيها ،والبطاطس 6.5 جنيه ، والبصل 3.5 جنيه،والفلفل 16 جنيها ،و الباذنجان الرومي 10 جنيهات ، لدي بائعي القطاعي.

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور من 80 إلي 90 جنيها، لوزن 20كجم،والبصل جنيهين ،والخيار 6 جنيهات،والجزر جنيهين ونصف،والفلفل 10 جنيهات،والليمون 6 جنيهات ،والبطاطس الجديدة 4 جنيهات ،والكوسة 6 جنيهات .

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أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهين ،والبطاطا 5 جنيهات،والبقدونس،الكسبرة،الشبت / الجرجير 50 قرشا ،والبسلة 8 جنيهات للكيلو ،والفلفل الألوان 30 جنيها ، والخيار 12 جنيها،والباذنجان الرومي 10 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها ،والفلفل الأخضر 15 جنيها، والكوسة 15 جنيها،والفلفل الألوان 30 جنيها ،والفاصوليا 14 جنيها،البطاطس الجديدة 6.5 جنيه ،والفلفل الرومي 16 جنيها،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

واضاف التجار أن سعر الفلفل الحامي 15 جنيها ،والباذنجان العروس 15 جنيها والباذنجان الابيض أو الملون 15 جنيها،والجزر 5 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة،والفاصوليا 15 جنيهات،والملوخية 12 جنيها للكيلو،والليمون 15 جنيها.

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ونوه التجار إلي أن سعر الجوافة 12 جنيها،والبطيخة 50 جنيها،الموز البلدي 7 جنيهات ونصف ،والموز المستورد 25 جنيها،والتفاح الأخضر 15 جنيها،والبلح الأحمر 10جنيهات،والكاكا 15جنيها،الكيوي 20 جنيها، الافوكادو 35 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر الرمان 12 جنيها ،والتفاح الأصفر 25 جنيها،والبرقوق الأسود 15 جنيها،والقشطة 45 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح الأحمر 20 جنيها،الموز المستورد 20 جنيها .

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و أشار التجار إلي أن سعر العنب الأسود / عنب كرمسون 15 جنيها،والعنب البلدي 15 جنيها،والعنب الأحمر 15 جنيها،والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 8 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر المانجو الزبدية 35 جنيها للكيلو ،المانجو الفص 80جنيها ،والعويسي 55 جنيها ،والنعومي 35 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر المانجو الفونسو 50 جنيها،والمانجو دبشة 30 جنيها،والخوخ المستورد 40 جنيها،البرتقال أبو سرة 7 جنيهات واليوسفي 8 جنيهات والبرتقال البلدي 3.5 جنيه .

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بقلم الصاوي أحمد

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