صعود الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 3-10-2022

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 3- 10- 2022 وتراوحت الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، والفلفل الحامي أو الرومي 12 جنيها ، والخيار 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والباذنجان 8 جنيهات، والجزر 10 جنيهات، والبطاطا 3.5 جنيه، والليمون 15 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وكشف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلي 80 جنيها ، والفلفل الحامي 5 جنيهات ، والليمون 7 جنيهات ، والكوسة 5 جنيهات ، والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان 4 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

أسعار الخضروات

وقال التجار إن سعر البطاطا للمستهلك بـ 3.5 جنيه، والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 20 جنيها ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات ، والباذنجان العروس 8 جنيهات ، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والخيار 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات.

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 13جنيها، والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 10 جنيهات إلى 12 جنيها، البطاطس 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 70 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والجزر 6.5 جنيه ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة ، والليمون 8 جنيهات إلى 15 جنيها ، والبامية من 16 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات ونصف.

وكشف التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها ، والعنب الأخضر 15 جنيها ، والعنب الأحمر 12.5 جنيه ، والمشمش 35 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 25 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح التجار أن سعر التفاح المستورد 20 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها، والتفاح البلدي 12 جنيها إلي 15 جنيها، والكاكا 12 جنيها، الكيوي 35 جنيها، والأفوكادو 70 جنيها ، والخوخ 30 جنيها، والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها ، والرمان 7 جنيهات.

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها، والبرقوق الأسود 35 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 18 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ،ومانجو الفونسو 18 جنيها.

وقال التجار إن سعر المانجو نعومي 25 جنيها ، والعنب الأسود البلدي 15 جنيها ، والعنب الكرمسون بـ 12 جنيها ، الكنتالوب 8 جنيهات، والشمام 5 جنيهات ، والبطيخ من 30 جنيهات إلى 70 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وكشف التجار أن سعر التين الأبيض بـ 15 جنيها، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات ، والبرتقال أبو سرة 8 جنيهات ، والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.