اقتصاد وأسواق

صعود الفلفل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 24-12-2021

استمرار تماسك أسعار الخضر والفواكه اليوم الجمعة في سوق العبور وأسواق التجزئة
الصاوي أحمد 10:09 ص, الجمعة, 24 ديسمبر 21 10:09 ص, الجمعة, 24 ديسمبر 21

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واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة الصعود، اليوم الجمعة 24-12-2021، وسجل الفلفل الرومي 12 جنيهًا بدلًا من 10، والباذنجان 6 جنيهات بدلًا من 5، والطماطم 3 جنيهات ونصف، والبصل 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطس 6.5 جنيه، والخيار 11 جنيهًا، لدى باعة التجزئة.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأوضح التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور بـ35 جنيهًا، لوزن 20 كجم، والبصل 2.5 جنيه، والخيار 5.5 جنيه، والجزر جنيهين ونصف، والفلفل 5 جنيهات، والليمون 5 جنيهات، والبطاطس الجديدة 4 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وأفاد التجار بأن ربطة الخضرة مثل البقدونس، الكسبرة، الشبت، أو الجرجير بخمسين قرش، والخس أو الملوخية جنيهين، والبسلة بـ8 جنيهات للكيلو، والفلفل الألوان 12 جنيهًا، والخيار 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات.

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أسعار الخضراوات اليوم

وذكر التجار أن الشطة بـ12 جنيهًا، والفلفل الحامي 11 جنيهًا، والكوسة 14 جنيهًا، والفلفل الألوان 16 جنيهًا بدلًا من 12 جنيهًا، والفاصوليا 6 جنيهات، والبطاطس الجديدة بـ6.5 جنيه، والفلفل الرومي 10 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأكد التجار أن الفلفل بمختلف أنواعه بـ8 جنيهات على الأقل، والباذنجان العروس 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والجزر 6.5 جنيه، والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 6 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات للكيلو، والليمون 10 جنيهات.

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و أشار التجار إلى أن الجوافة بـ10 جنيهات للكيلو، والبطيخة بـ50 جنيهًا للواحدة، والموز البلدي 10 جنيهات، والموز المستورد 20 جنيهًا، والتفاح الأخضر 17 جنيهًا، والبلح الأحمر 10 جنيهات، والكاكا بـ15 جنيهًا، والكيوي 30 جنيهًا، والأفوكادو 30 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

وأوضح التجار أن الرمان بـ12 جنيهًا، والتفاح الأصفر 30 جنيهًا، والبرقوق الأسود 40 جنيهًا، والقشطة 35 جنيهًا، والتفاح الفرنساوي 30 جنيهًا، والتفاح الأحمر 15 جنيهًا، والموز المستورد 20 جنيهًا.

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وأكد التجار أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون 15 جنيهًا، والعنب البلدي 12 جنيهًا، والعنب الأحمر 25 جنيهًا، والتين 8 جنيهات للكيلو الواحد، والكنتالوب 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار إلى أن المانجو الزبدية بـ35 جنيهًا للكيلو، والمانجو الفص بـ80 جنيهًا، والعويسي من 45 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، والنعومي 30 جنيهًا.

وذكر التجار أن المانجو الفونسو 50 جنيهًا، والمانجو دبشة 30 جنيهًا، والخوخ المستورد 40 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه، واليوسفي 5 جنيهات.

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بقلم الصاوي أحمد

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