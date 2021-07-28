صعود الفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 28-7-2021

قفزت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 28-7-2021 وتراوح سعر الطماطم من جنيهين ونصف إلى 3.5 جنيه والفاصوليا 24 جنيها مقابل 20 والليمون من 12 جنيها إلى 20 جنيها، والبطاطس 6 إلى 8 جنيهات ، والبامية 14 جنيها، الكوسة تراوحت من 6 إلى 8 جنيهات.

وأكد التجار أن اسعار الخيار البلدي مستقرة عند 10 جنيهات، والخيار الصوب 10 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات، والبامية متوسطة الجودة 12 والبامية الفلاحي 15 جنيها، والبصل الأصفر 3.5 جنيه.

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر البصل الأبيض جنيهين ونصف ، والبصل الأصفر 4 جنيهات ، والبطاطس 5 جنيهات إلى 8، والملوخية من 6 إلي 8 جنيهات للكيلو ، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والثوم الأبيض 25 إلي 30 جنيها ، الثوم الأحمر 40 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الليمون تراوح من 12 إلي 20 جنيها بحسب الجودة، الفلفل الألوان من 10 إلي 16 جنيها، الفاصوليا 24 جنيها ، ورق العنب 25 جنيها.

ونوه التجار إلى أن الباذنجان الرومي 5 جنيهات ، والبصل الأحمر، 5 والبصل الأصفر 4 جنيهات، والفول الأخضر 6 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن الجزر تراوح من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والكرنب 6 إلي 8 جنيهات للواحدة.

ونوه التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 6 جنيهات، والباذنجان الملون 6 جنيهات ، والباذنجان العروس الأسود 4، والخس الكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة، والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

أسعار الخضروات

الفلفل الألوان: 16 جنيها

البامية :16 جنيها

البصل :5 جنيهات

الطماطم :3.5 جنيه

البطاطس :8 جنيهات

الثوم :35 جنيها

الكوسة : 8 جنيهات

الفاصوليا:18 جنيها

الباذنجان الأبيض : 5 جنيهات

الليمون: 20 جنيها

الفلفل :8 جنيهات

ملوخية بلدى:8 جنيهات

كرنب: 8 جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 3.5 جنيه للواحدة

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

العنب : 10 إلى 12.5 جنيه

الكنتالوب:6 جنيهات

الشمام :6.5 جنيه

البرقوق:30 جنيها

المشمش :35 جنيها

البرتقال الصيفي:7.5 جنيه

التفاح :25 إلى 45 جنيها

الخوخ :30 جنيها

الكمثري :40 جنيها

الأفوكادو :40 جنيها

البطيخ :30 جنيها للواحدة

التفاح البلدي :20 جنيها

المانجو :10 إلى 25 جنيها

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتباينت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الأربعاء وتراوح قفص الطماطم وزن 20 كجم من 25 جنيها إلى 35 جنيها، والكيلو 125 قرشا إلى 250 قرشا، والبطاطس من 400 قرش إلى 550 قرشا.

وتراوح سعر الخيار من 4.5 إلى 5 جنيهات، والجزر 350 قرشا إلى 400 قرش، والباذنجان الرومي 250 قرشا إلى 350 قرشا، والباذنجان العروس 250 قرشا إلى 350 قرشا.

وسجل القلقاس 3.5 إلى 4.5 جنيه، الليمون 10 إلى 15 جنيها ، الفاصوليا 12 جنيها، والجوافة 15، والكانتالوب 2 إلى 5 جنيهات، والكوسة 5 والفلفل الرومي 5 جنيهات، والفلفل الحامي من 3 إلى 6 جنيهات.