صعود العلف يقفز بمنتجات الألبان بنسبة 7.5 إلى 12.5%

قفز سعر الجبنة البراميلى إلى 60 جنيهًا للكيلو للمستهلك مقابل 56 جنيهًا للأنواع المتوسطة،

قفزت أسعار اللبن السائب من المزرعة بنسبة 7.5% للجاموسى، و12.5% فى البقرى، فى ظل ارتفاع أسعار الأعلاف وخاماتها فى الأسواق ووصول سعر الطن إلى 8600 جنيه، مقابل 8200 قبل الزيادة التى طرأت منذ بداية العام. وأكد عدد من تجار الألبان، لـ”المال”، أن سعر كيلو اللبن السائب وصل إلى 14 جنيهًا من المزرعة مقابل 13 مطلع يوليو، فى الوقت الذى بلغت فيه الأسعار فى البقرى 9 جنيهات مقابل 8، بينما سجل كيلو الجبن القريش 30 جنيهًا مقابل 25 جنيهًا للأنواع المتوسطة، والأنواع الفاخرة سجلت 48 جنيهًا مقابل 40 قبل الزيادة، كما ارتفعت أسعار السمن البلدى الجاموسى إلى 200 جنيه للكيلو للمستهلك.

وقامت “المال” بجولة فى أسواق الجيزة حيث قفز سعر الجبنة البراميلى إلى 60 جنيهًا للكيلو للمستهلك مقابل 56 جنيهًا للأنواع المتوسطة،

كما ارتفع سعر كيلوجرام اللبن السائب البقرى متوسط الجودة إلى 13 جنيهًا، والجاموسى 16جنيهًا للمستهلك.

وتستهدف وزارة الزراعة تنفيذ خطة طموح تتضمن تدشين وتجهيز 37 مركزًا لتجميع الألبان فى عدد من المحافظات بتكلفة مبدئية تقدر بحوالى 300 مليون جنيه، وجار حاليًّا تدبير تلك التمويلات لبدء التنفيذ خلال العامين الحالى والمقبل.

وتُولي الدولة اهتمامًا ملحوظًا بتنفيذ مشروعات إنشاء مراكز تجميع الألبان فى جميع المحافظات وتطوير القائم منها لرفع إنتاجية الألبان فى السوق المصرية.

وطبقًا لتقرير صادر عن قطاع الثروة الحيوانية بالوزارة، اطلعت عليه “المال”، فإن تكلفة إقامة المركز الواحد ستتراوح بين 8 و10 ملايين جنيه ويستغرق التنفيذ من عام إلى عام ونصف.

جدير بالذكر أن عدد تلك المراكز يبلغ نحو 826 على مستوى الجمهورية.

وارتفع إنتاج مصر من الألبان ليبلغ 7 ملايين طن سنويًّا حاليًّا، مقابل 6 ملايين طن خلال العامين الماضيين، نتيجة إحلال السلالات عالية الإنتاجية بديلة للأنواع البلدية، وتنتج البقرة الخليط بين السلالتين 14 لترًا يوميًّا، بدلًا من 6 إلى 8 لترات فى الفصائل المحلية.

يُذكر أن مصر تتمتع حاليًّا بالاكتفاء الذاتى من الألبان الطازجة وتستورد اللبن البودرة لاستخدامه فى صناعة منتجات الألبان، كما أن استخدام المصريين لصناعة الجبنة والمنتجات المختلفة يمثل تقريبًا 80% من إجمالى الإنتاج.

وأوضح محمود صالح، عضو رابطة منتجى الماشية، أن ارتفاع أسعار منتجات الألبان سببها زيادة تكلفة العلائق حيث تسجل تكلفة يوم واحد لحيوان واحد 100 جنيه ما بين علف وأمصال وعمالة وغير ذلك، مما أثر على زيادة الأسعار حاليًّا.

يُذكر أن استهلاك المواطن المصرى من الألبان يعد ضعيفًا بالنسبة لاستهلاك الفرد فى معظم دول العالم.

وأشار صالح إلى أن أكثر المحافظات إنتاجًا للألبان هى الغربية والبحيرة وكفر الشيخ والمنيا والفيوم وسوهاج والمنيا وسوهاج وأسيوط وجنوب سيناء.

ونوه بأن أهم مشكلات قطاع إنتاج الألبان يتمثل فى ارتفاع أسعار الأعلاف، وعدم توافر الأدوات الحديثة للحلب، وتدنى أسعار البيع بجانب عدم وجود آلية واضحة للتسويق.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى تسهيل إنشاء مراكز تجميع الألبان، وإحلال السلالات المتميزة، والتلقيح الصناعى الذى كان له بالغ الأثر فى تطوير أجيال من الماشية عالية الإنتاجية، والتى تُدر من 15 إلى 40 لتر لبن حسب النوع، بعد أن كانت الماشية المصرية لا تدر أكثر من 7 لترات فى اليوم.

الصاوى أحمد