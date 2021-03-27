صعود الطماطم والخيار .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 27-3-2021

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت 27-3-2021 مع اقتراب موعد شهر رمضان ،خاصة الطماطم والخيار والفلفل واستقرار الباذنجان ،وسجل سعر قفص الطماطم عالي الجودة 50جنيها بدلا من 40جنيها -أمس – كما شهدت اسعار البطاطس الليمون والفاصوليا والجزر هدوءا طبقا لتجار خضار وفاكهة.

وأكد تجار خضر وفاكهة بسوق العبور أن أسعار البطاطس تراوحت بين 110قرش إلى 260قرشا ،واستقرت البطاطس الجبلي من 130إلي 160قرشا، وبطاطس شمال سيناء 160إلي 175 قرشا ،والبطاطس “الفلاحي” 200إلي 250قرشا .

اسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي تراوح بين 150قرش إلى 170قرشا ،و الباذنجان الرومي “اسماعيليه” 440قرشا و 350قرشا ،و الثوم الاحمر 9جنيهات ، وتراوحت أسعار الفلفل الرومي من 4إلي 6جنيهات بدلا من5 جنيهات .

وأفاد التجار أن أسعارالثوم الأبيض تراوح بين 6إلي 7جنيهات بزيادة نصف جنيه ،وسعر الباذنجان العروس الأسود استقر بين جنيهين إلى 3.5جنيه،والباذنجان الأبيض 3.5 إلى 4 جنيهات ،والباذنجان “المخدد” من 4إلي 5 جنيهات،والليمون10إلي 12جنيها ،الكوسة 150قرشا إلى 250قرشا، والليمون” اضاليا ” من 2 إلى 3جنيهات .

اسعار الخضروات اليوم

وذكر التجار أن سعر البسلة يسجل 3جنيهات إلى4جنيهات بسوق الجملة حاليا ،والفاصوليا تراوحت من 3جنيهات إلى 6 جنيهات،والجزر “بعرشه” ،من خمسون قرشا إلى 75قرشا، وجزر” بدون عرش” جنيه .

وأشار التجار إلى أن البصل” المقور “تراوح بين 125قرشا إلى 175قرشا ، والبصل الفتيل “السوهاجي” 150إلى 175قرشا ،والبصل “القديم” من 4جنيهات إلى5.5جنيه،و الخيار الصوب ” القديم” 200إلي 250قرشا بزيادة خمسين قرشا ،والخيار الجديد “الصوب ” جنيهين ونصف إلى 4.5 جنيه،وخيار بلدي عالي الجودة 3إلي 5.5جنيه .

اسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الفلفل الحامي “اوميجا “ارتفع خمسين قرشا وسجل 7.5جنيه ،والفلفل الحار “الصعيدي” من 2.5إلي 3جنيهات للكيلو الواحد ،و الفلفل الحامي الجديد 3.5إلي 4.5جنيه ،والقلقاس3إلي 4.5جنيه .

وأضافوا أن سعر البطاطا الحلوة تراوح بين 2إلي 3 جنيهات ،والبطيخ 15جنيها للواحدة والجوافة 6جنيهات،والكنتالوب 5جنيهات ، والتفاح المستورد 12جنيها، والموز 7.5جنيه ، والفراولة 4.5جنيه ، والبلح الاسود 7جنيهات .