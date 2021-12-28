اقتصاد وأسواق

صعود الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 28-12-2021

تأرجح أسعار الخضار والفواكه اليوم
الصاوي أحمد 11:14 ص, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21 11:14 ص, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21

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تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 28-12-2021، وارتفعت الطماطم إلى 4 جنيهات بدلا من 3.5 جنيه إلى 4 أمس ، الباذنجان الرومي 4 جنيهات، والخيار 8 جنيهات ، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والبطاطس تراجعت إلى 6.5 جنيه بدلا من 8 جنيهات ، لدى بائعي القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور ب 50 جنيها، بوزن 20 كجم، والبصل الأحمر 3 جنيهات، والخيار 6 جنيهات ، والجزر 3 جنيهات ونصف ، والفلفل 6 جنيهات، والليمون 5 جنيهات، والبطاطس الجديدة 3 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات.

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أسعار الخضروات

واوضح التجار أن ربطة الخضرة مثل البقدونس،الكسبرة،الشبت،أو الجرجير بـ 50 قرشا ، و الخس أو الملوخية جنيهين ونصف ، والبسلة 8 للكيلو ،والفلفل الألوان 16 جنيها ، والخيار 10 جنيهات ، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن الفلفل الحار أو الشطة بـ 12 جنيها،والفلفل الحامي 10 جنيهات،والكوسة 12 جنيها،والفلفل الألوان 16 جنيها،والفاصوليا 7 جنيهات،البطاطس الجديدة 8 جنيهات ،والفلفل الرومي 10 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة.

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أسعار الخضروات والفاكهة

وافاد التجار بأن الفلفل الحار بـ 8 جنيهات ،والباذنجان العروس 6.5 جنيه،والجزر 6.5 جنيه،والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة،والفاصوليا 7 جنيهات،والملوخية 8 جنيهات للكيلو، والليمون 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وألمح التجار أن الجوافة بـ 8 جنيهات ،والبطيخة 60 جنيها للواحدة ،الموز البلدي 8 جنيهات،والموز المستورد 20 جنيها،والتفاح الأخضر 17 جنيها، والبلح الأحمر 10 جنيهات،والكاكا 15 جنيها،الكيوي 30 جنيها،الأفوكادو 35 جنيها.

وأشار التجار إلي أن الرمان 8 جنيهات ،والتفاح الأصفر 30 جنيها،والبرقوق الأسود 40 جنيها ،والقشطة 35 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح الأحمر 15 جنيها،الموز المستورد 20 جنيها.

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أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون 25 جنيها،والعنب البلدي 12 جنيها،والعنب الأحمر 25 جنيها،والتين 8 جنيهات للكيلو ،الكنتالوب 8 جنيهات.

ولفت التجار إلي أن المانجو الزبدية 35 جنيها للكيلو ،المانجو الفص 80 جنيها ،والعويسي 50 جنيها ،والنعومي 30 جنيها.

وأضاف التجار أن المانجو الفونسو 50 جنيها،والمانجو دبشة 30 جنيها،والخوخ المستورد 40 جنيها،البرتقال أبو سرة 6.5 جنيه واليوسفي 5 جنيهات.

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بقلم الصاوي أحمد

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