صعود الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 13-8-2022

قفزت أسعار الخضروات وانخفضت الفاكهة اليوم السبت 13 – 8- 2022 وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات أمس، الجزر 6.5 جنيه، والخيار 12 جنيها، الباذنجان الرومي 6 جنيهات، والفلفل 10 جنيهات، والبطاطس 7 جنيهات في سوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وكشف التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها ، والفلفل البلدي 3 جنيهات، والليمون 4 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وأفاد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك بـ 3 جنيهات ونصف، البقدونس، الكسبرة، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للحزمة، الفاصوليا 20 جنيها، والفلفل الألوان 16 جنيها، والباذنجان الأبيض، الملون، العروس/ الرومي 6 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 12 جنيها، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والكوسة 12 جنيها، البطاطس 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 6 جنيهات، والجزر 8 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 12 جنيها، والبامية من 12 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 5 جنيهات، والعنب الأحمر 5 جنيهات ، والمشمش 20 جنيها، الموز البلدي 20 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها.

وقال التجار إن سعر التفاح المستورد الأصفر بـ 20 جنيها، والتفاح الأحمر من 8 إلى 17 جنيها، والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 35 جنيها ، والخوخ 15 جنيها، والكمثرى 12 جنيها .

أسعار الفاكهة

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر 25 جنيها، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها، والبرقوق الأسود 15 جنيها، ومانجو زبدية وسكري ب17 جنيها إلي 20 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر العنب الأسود البلدي 15 جنيها، عنب أسود مستورد 15 جنيها ، والعنب الكرمسون ب10 جنيهات ،الكنتالوب 5 جنيهات،والشمام 6.5 جنيه ،والبطيخ من 25 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وأشار التجار إلي أن سعر التين الأبيض بـ20 جنيها، والتين البرشومي الأسود 8 جنيهات إلى 20 جنيها، والبرتقال أبو سرة 15 جنيهات، والبرتقال البلدي 15 جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.