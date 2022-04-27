صعود الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 27-4-2022

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التباين اليوم الأربعاء 27-4-2022 الموافق 26 رمضان،وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 15جنيهابدلا من 12جنيها ، والليمون من 10 إلى 12 جنيها والخيار 8 جنيهات والبصل 2.5جنيه إلى 3.5جنيه ، طبقا لتجار في أسواق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

و تفاوت سعر قفص الطماطم بسوق العبور بين 100 جنيها إلي 200 جنيها، وسجل الفلفل البلدي 6 جنيهات ، والليمون 6 جنيهات ، والكوسة 3 جنيهات ، والباذنجان العروس 2.5 جنيه، والباذنجان الرومي جنيهين ،والقلقاس 3 جنيهات .

أسعار الخضروات

ولفت التجار إلي أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ، والبطاطا 5 جنيهات و حزمة الخضرة كالبقدونس ، الكسبرة، الشبت أو الجرجير سجلت 50 قرشا ، والبسلة والفاصوليا 10 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والخيار 8 جنيهات ، والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف التجار أن سعر الفلفل الأحمر 35 جنيها ، والفلفل الحامي 20 جنيها ، والكوسة 6 جنيهات ، البطاطس الجديدة 7 جنيهات ، والفلفل الرومي 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة ورق العنب 15 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الباذنجان العروس 7 جنيهات،والباذنجان الأبيض 12 جنيها ، والباذنجان الملون 15 جنيها،و الجزر 6 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 15 جنيها للكيلو ، والليمون 12 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح التجار أن سعر الجوافة تراوح بين 5 جنيهات إلى 15 جنيها ،والفراولة 6.5جنيه ،الموز البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيهات، والموز المستورد 10إلي 20 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح 20 جنيها ،والبلح الجاف 25 جنيها إلي 60 جنيها ، والكاكا 15جنيها ، الكيوي 35 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ، والبرقوق 40 جنيها ، والكمثرى 40 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها .

وكشف التجار أن سعر العنب ب35 جنيها ، عنب كرمسون 50 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب من 10 إلى 15 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر المانجو كيت 50 جنيها ، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات ، واليوسفي 12 جنيها ، والبرتقال البلدي 7.5 جنيه .