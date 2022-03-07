اقتصاد وأسواق

صعود الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 7-3-2022

تذبذب أسعار الخضار والفواكه اليوم الإثنين في الأسواق
الصاوي أحمد 10:24 ص, الأثنين, 7 مارس 22 10:24 ص, الأثنين, 7 مارس 22

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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تباينا اليوم الإثنين 7-3-2022 ، وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 7 جنيهات ، والخيار 12 جنيها ، والكوسة 6 جنيهات ، والباذنجان الأبيض 18 جنيها ، والبصل 4 جنيهات والفلفل الرومي 14 جنيها لدى بائعي القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح من 45 جنيها إلي 120 جنيها، لوزن 22 كجم ، والبصل جنيهين ، والخيار 7 جنيهات ، والجزر جنيهين ونصف ، والفلفل 16 جنيها، والليمون 5 جنيهات، والبطاطس 3.5 جنيه ، والكوسة 3 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن سعر حزمة السبانخ بجنيهين ، والبطاطا 3.5 جنيه، والبقدونس ،الكسبرة، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، والبسلة 8 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والخيار 10 جنيهات على الأقل ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات.

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أسعار الخضروات اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيها ، والفلفل الحار 25 جنيها ، والكوسة 6 جنيهات ، والفلفل الألوان 20 جنيها ،والفاصوليا 45 جنيها ،البطاطس الجديدة 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 14 جنيها، والقرنبيط 10 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر الفلفل الحامي 25 جنيها ، والباذنجان العروس 10 جنيهات ، والباذنجان الأبيض 20 جنيها ، والباذنجان الملون 20 جنيها ،والجزر 5 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 45 جنيها ، والملوخية 12 جنيها للكيلو ، والليمون 10 جنيهات.

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وألمح التجار إلي أن سعر الجوافة 7 جنيهات ونصف ، والبطيخة 50 جنيها ، الموز 8 جنيهات ونصف ، والموز المستورد 20 جنيها ، والتفاح الأخضر 20 جنيها ،والبلح الأحمر 10جنيهات، والكاكا 15جنيها، الكيوي 25 جنيها ، الأفوكادو 20 جنيها.

أسعار الفاكهة

وأفاد التجار أن سعر الرمان 12 جنيها ، والتفاح الأصفر 15 جنيها، والبرقوق الأسود 20 جنيها ، والقشطة 45 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها ، والتفاح الأحمر 17 جنيها ، الموز المستورد 20 جنيها.

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وأضاف التجار أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون 15 جنيها ، والعنب البلدي 15 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها ، والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر المانجو الزبدية 35 جنيها للكيلو ، المانجو الفص 80 جنيها ، والعويسي 55 جنيها ، والنعومي 35 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المانجو الفونسو 50 جنيها ، والمانجو دبشة 30 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات واليوسفي 10 جنيهات ، والبرتقال البلدي 6 جنيهات.

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بقلم الصاوي أحمد

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