صعود الطماطم .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 2-11-2023

شهدت أسعار الخضروات و الفاكهة صعوداً اليوم الخميس 2-11-2023 وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 15جنيها بدلا من 12 جنيها والبصل 25 جنيه والكوسة والخيار 8.5 جنيه و 12 جنيها والفلفل الرومي 16جنيهاوالقلقاس 16جنيها والخس الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها و 200 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 6 جنيهات والكوسة 5 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والبروكلي 15 جنيهاوالكرنب الأحمر والأبيض 15 جنيها والملوخية 12 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهين و والجرجير جنيهين للحزمة و الفاصوليا 14 جنيها والبامية و البسلة 40 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر البطاطا الحلوة 8.5 جنيه و الباذنجان العروس 8 جنيهات،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والباذنجان المخدد10 جنيهات والخيار البلدي 6.5 جنيه والخيار الصوب 12 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البصل تراوح بين 24 إلي 26 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها و ورق العنب 80 جنيها والفلفل 16 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه و 7 جنيهات والجزر 16 جنيها والليمون 10 جنيهات إلي 12 جنيها .

وقال التجار إلي أن سعر الشمام من 15جنيها و البرقوق 50 جنيها و العنب الاحمر 35 جنيها والعنب البلدي 15 جنيها والبرتقال ابو سره 15 جنيها والجوافة 10 جنيهات والموز 17 جنيها إلى 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيه و 180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والافوكادو 180جنيها والخوخ 50 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الكاكا 15 جنيها و التفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 10جنيهات الي 20 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو نعومي 35 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و 45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 17.5 جنيه و25 جنيها .

وقال التجار أن البرتقال ابوسره 12 جنيها والتين البرشومي 15و 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب35 جنيها والبلح البرحي 50 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 20 جنيه.