صعود الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 8-8-2023

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 8-8-2023 وقفزت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات للكيلو والخيار الصوب 14 جنيها والباذنجان العروس 10 جنيهات والكوسة 12 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والفلفل الألوان 24 جنيها والبطاطس 13 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 180 جنيها إلى 210 جنيهات والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 20 جنيها والكوسة 7 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضراوات

وذكر التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها والبامية 25 جنيها .

وقال التجار إن سعر الباذنجان العروس 6.5 جنيه ، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 14 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والثوم 22 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر البصل الأصفر 20 جنيها والبصل الأحمر 20 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 12 جنيها وورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 14 جنيها والليمون 12 إلى 50 جنيها.

وذكر التجار أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 12 جنيها والبرقوق 45 جنيها والعنب الاحمر 20 جنيها والعنب البناتي 15 جنيها و البرتقال 20 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 12.5 جنيه و 17.5 جنيه والعنب الأسود 30 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 55 جنيها والتفاح الأحمر 55 جنيها والتفاح الأخضر 70 جنيها والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 30 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 12 جنيها.

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 15 جنيها إلى 70 جنيها والمشمش 20 جنيها إلى 25 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة في المتوسط .

وأشار التجار إلي أن البرتقال البلدي 20 جنيها والبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها والمانجو السكري والزبدية 30 جنيها.