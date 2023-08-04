صعود الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 4-8-2023

قفزت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الجمعة 4-8-2023 وتأرجحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 11 جنيها بدلا من 10جنيهات والخيار الصوب 18 جنيها والجزر 16 جنيها و الكوسة 10 جنيهات والباذنجان الرومي 8 جنيهات والليمون 50 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيها والفلفل الألوان 28 جنيها والبصل 22 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120 جنيها إلي 180 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 18جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 8 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات .

وقال التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 10جنيهات للكيلو والبطاطس 14 جنيها .

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها والبامية 30 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس 6.5 جنيه ،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 14 جنيها والخيار الصوب 16 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه علي الأقل والثوم 22 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البصل الأصفر 20 جنيها علي الاقل والبصل الأحمر 20 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 12جنيها و ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 14 جنيها والليمون 12إلي 50 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 12 جنيها و البرقوق 45 جنيها و العنب الاحمر 20 جنيها و العنب الاخضر 20 جنيها و البرتقال 20 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 17.5 جنيه والعنب الأسود 30 جنيها .

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 50 جنيها والتفاح الأحمر 60 جنيها والتفاح الأخضر 65 جنيه والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 30 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 12 جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 15 جنيها إلى 70 جنيها والمشمش 20 جنيها إلى 25 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة في المتوسط .

وأشار التجار إلي أن البرتقال البلدي 20 جنيها والبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب30 جنيها .