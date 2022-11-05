صعود الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 5-11-2022

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 5- 11- 2022 ، وتأرجحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 9 جنيهات بدلا من6.5 جنيه أمس، والباذنجان الرومي 6 إلى 8 جنيهات ، والفلفل الرومي 11 جنيها ، والباذنجان العروس والأبيض والملون 6 جنيهات إلى 10 جنيهات ، والخيار 6 جنيهات إلى 10 جنيهات بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

ونوه التجار إلي أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيها إلي 120 جنيه،والفلفل الحامي 4 جنيهات،والليمون 6 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات ، والخيار 5 جنيهات ، والباذنجان 5 جنيهات ، والقلقاس 4 جنيهات .

وقال التجار أن سعر الكابوتشا 4 جنيهات إلى 10 جنيهات للواحدة للمستهلك،والبروكلي 18 جنيها للكيلو ،والقرنبيط 15 جنيها للواحدة والكرنب الأحمر ،والأبيض 10 جنيهات للواحدة ،والسبانخ 12 جنيها للكيلو ، والكرنب 20 جنيها للواحدة .

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات، والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا إلى جنيه ، الفاصوليا 14 جنيها ،والفلفل الألوان 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات ، والباذنجان العروس 10 جنيهات ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والخيار من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر البصل الأحمر 5 جنيهات ،والبصل الأصفر 5 جنيهات ،الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها ، والقثاء 5 جنيهات ، والفلفل الرومي 11 جنيها ،والكوسة 10 جنيهات ،البطاطس 10 جنيهات إلى 11 جنيها ، والقلقاس 8 جنيهات ، ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ، والجزر 10 جنيهات، والملوخية جنيهين ونصف ،والليمون 11 جنيها إلى 14 جنيها،والبامية من 16 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والثوم 13 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البرتقال اليوسفي 12 جنيها ،والجوافة 7.5 جنيه، والرمان 6.5 إلى 10 جنيهات ، الموز البلدي 10 جنيهات إلى 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها ، والعنب 8 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها، والعنب الأحمر 15 جنيها ،والتفاح الأحمر 17 إلى 35 جنيها، والكاكا 12 جنيها ،الكيوي 15 إلى 30 جنيها، والافوكادو 80 جنيها ، والخوخ 25 جنيها ، والكمثرى 12 جنيها إلى 15 جنيها ، والرمان 5 جنيهات إلى 10 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأخضر 20 جنيها ، والتفاح الأمريكي 35 جنيها ،والبرقوق الأسود 35 جنيها ،ومانجو زبدية 17 جنيها ونصف ، والمانجو العويس 25 جنيها،ومانجو الفونسو 20 جنيها ، والمانجو النعومي 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأضاف التجار أن سعر المانجو الزبدية 20 جنيها ،والمانجو الكيت / الكنت 20 جنيها ، والعنب الكرمسون 12 جنيها ، الكنتالوب 10 جنيهات ، والشمام 12 جنيها، والبطيخ 10 جنيهات للواحدة .

وأكد التجار أن سعر التين الأبيض 12 جنيها، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات،والبرتقال أبو سرة 8 جنيهات إلي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 10 جنيهات، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات.