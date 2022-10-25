صعود الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 25-10-2022

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 25- 10- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات بدلاً من 7.5 جنيه أمس ،والباذنجان الرومي 8 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه ،والفلفل الألوان 22 جنيه بدلاً من 20 جنيها، والفلفل الحامي 8 جنيهات ،والكوسة 10 جنيهات بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

أشار التجار إلي أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيها إلي 150 جنيها،والفلفل الحامي 4 جنيهات،والليمون 8 جنيهات ،والكوسة 5 جنيهات،والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان 5 جنيهات ، والقلقاس 6 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر الكابوتشا 7 جنيهات للواحدة للمستهلك ،والبروكلي 12 جنيها ، والقرنبيط 12 جنيها للواحدة والكرنب الأحمر ،والأبيض 12 جنيها للكيلو ، والسبانخ 16 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وقال التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا ، الفاصوليا 10 جنيهات إلى 16 جنيها ، والفلفل الألوان من 16 جنيها إلى 22 جنيها ، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات ، والباذنجان الملون 10 جنيهات، والباذنجان العروس 10 جنيهات ،والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والخيار من 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

وأوضح التجار أن البصل الاحمر 5 جنيهات ،والبصل الأصفر 6 جنيهات،الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات،والفلفل الرومي 12جنيها ، والكوسة 8 جنيهات إلى 12 جنيها ،البطاطس 11 جنيها ، والقلقاس 12 جنيها ،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات،والجزر 12 جنيها ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة ، والليمون 12 جنيها إلى 16 جنيها،والبامية من 20 جنيها إلى 30 جنيها ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والثوم 10 جنيهات .

وقال التجار أن سعر الجوافة تراوح من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، والرمان من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات ، والعنب الاخضر 15 جنيها ، والعنب الأحمر 12.5جنيه ، والمشمش 35 جنيها ، الموز البلدي 10 جنيهات إلى 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها ، والعنب البلدي 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ،والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ، والكاكا 12 جنيها ، الكيوي 30 جنيها، والافوكادو 60 جنيها ، والخوخ 25 جنيها ، والكمثرى 12 جنيها إلى 15 جنيها ، والرمان 7 إلى 8 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر التفاح الفرنساوي 40 جنيها ، والبرقوق الأسود 25 جنيها ، ومانجو زبدية 17 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ، ومانجو الفونسو 20 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر المانجو الزبدة 20 جنيها ،والمانجو الكيت / الكنت 20 جنيها ، والعنب الاسود البلدي 15 جنيها ، والعنب الكرمسون ب12 جنيها ، الكنتالوب 12 جنيها ، والشمام 10 جنيهات .

وأضاف التجار أن سعر التين الابيض 15جنيها ، والتين البرشومي الأسود 8 إلي 10 جنيهات ، و البرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .