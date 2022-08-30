صعود الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 30-8-2022

شهدت أسعار الخضروات و الفاكهة تفاوتا اليوم الثلاثاء 30- 8- 2022 ،وتراوحت الطماطم من 2.5 جنيه إلى 6 جنيهات، والكوسة 8 جنيهات والفلفل 8 جنيهات ،والبصل 3.5 جنيه ،والباذنجان الرومي 5 جنيهات ،والجزر والفلفل الحار 8 جنيهات ،والبطاطس 6.5 جنيهات بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 75 جنيها ،والفلفل الحامي 3 جنيهات ، والليمون 12 جنيها ،والكوسة 4 جنيهات ،والخيار 6 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك 2.5 جنيه،و البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا ، الفاصوليا 36 جنيها ،والفلفل الألوان 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض ،الملون ،العروس / الرومي 5 جنيهات والخيار 10 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 8 جنيهات، والقثاء 6.5 جنيه ،والفلفل الرومي 6 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات ،البطاطس 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 20 جنيها .

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 4 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة، والليمون 10 جنيهات إلى 20 جنيها ،والبامية من 12 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات ، والعنب الأحمر 10 جنيهات ، والمشمش 20 جنيها ، الموز البلدي 12 جنيها ، والموز المستورد 12 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح المستورد الأصفر 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 25 إلى 35 جنيها ،والتفاح البلدي 6.5 جنيه إلى 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 35 جنيها ،والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 15جنيها، والكمثرى 15 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأخضر 25 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها،والبرقوق الأسود 15 جنيها، ومانجو زبدية 12 جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ،والمانجو العويس 60 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر العنب الاسود البلدي 12 جنيها ، والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 6.5 جنيه ،والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأضاف التجار أن سعر التين الابيض ب12جنيها، والتين البرشومي الأسود 8 جنيهات إلى 12 جنيها،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات ،والبرتقال البلدي 15جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .