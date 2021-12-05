صعود الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 5-12-2021

تأرجح اسعار الخضروات والفواكه بين الصعود والهبوط اليوم الأحد

عاودت أسعار الخضراوات و الفاكهة الصعود اليوم الأحد 5-12-2021، وسجلت الطماطم 5 جنيهات بدلا من 5، والبطاطس 9 جنيهات بدلا من 8 ،والخيار 8 جنيهات بدلا من 7.5جنيه والباذنجان الرومي 4 جنيهات، و البصل الأحمر 6 جنيهات والفلفل الرومي و البسلة 8جنيهات،لدي بائعي التجزئة .

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأضاف تجار الخضراوات أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور للجملة بـ 70 جنيها، وزن 20 كجم ،و سجل البصل 3.25 جنيه، والخيار والجزر 4 جنيهات،والليمون 5 جنيهات،والبطاطس 6 جنيهات،والكوسة 3 جنيهات ونصف .

وأوضح التجار أن رابطة الخضرة وهي البقدونس،الكسبرة،الشبت،أو الجرجير بنصف جنيه- للمستهلك – والملوخية جنيهين،والبسلة 10 جنيهات للكيلو ،والفلفل الألوان20 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه،والخيار 8 جنيهات،والباذنجان الرومي 3 جنيهات الي 4 جنيهات .

و أكد التجار أن الفلفل الأحمر بـ12 جنيها،والفلفل الحامي 7 جنيهات،والكوسة 8 جنيهات،والفلفل الألوان 20 جنيها،والفاصوليا 8 جنيهات ،البطاطس 10 جنيهات،والفلفل الرومي 7 جنيهات،والكرنب 8جنيهات للواحدة ،والقرنبيط 5 الـ 8جنيهات للواحدة .

أسعار الخضراوات اليوم

وأضاف التجار أن الفلفل الرومي بـ 8 جنيهات،والباذنجان العروس 3 جنيهات إلي 4جنيهات ،والجزر 7 جنيهات،والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة،والفاصوليا 8 جنيهات ،والملوخية 8 جنيهات للكيلو،والليمون 10جنيهات .

و أفاد التجار بأن الجوافة بـ 7.5جنيه علي الأقل ،الموز البلدي من 8.5جنيه حتي 10جنيهات،والموز المستورد 20جنيها،والتفاح الأخضر 20 جنيها والبلح الأحمر 12جنيها،والكاكا بـ 15جنيهات،الكيوي 30 جنيها،الأفوكادو 40 جنيها .

ولفت التجار أن الرمان سجل 10 جنيهات ،والتفاح الأصفر 25 جنيها،والبرقوق الأسود 40 جنيها ،والقشطة 30 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح الأحمر 20 جنيها،الموز المستورد 20 جنيها .

أسعار الفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر العنب الأسود ،وعنب كرمسون 25 جنيها،والعنب البلدي 12جنيها،والعنب الأحمر 25 جنيها،والتين 12 جنيها للكيلو ،الكنتالوب 8 جنيهات.

وأفاد التجار بأن سعر المانجو 35 جنيها للكيلو ،المانجو الفص بـ 80جنيها ،والعويسي من 35 جنيها إلى 40 جنيها ،والنعومي 30جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر المانجو الفونسو 50 جنيها،والمانجو دبشة 30 جنيها،والكمثرى 20جنيها،والخوخ البلدي 15 جنيها إلي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها،البرتقال أبو سرة 6.5 جنيه واليوسفي 8.5 جنيه.