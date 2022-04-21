تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 21-4-2022 الموافق 20 رمضان، وتراوحت الطماطم بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، بدلًا من 8 جنيهات، والخيار 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 4 جنيهات، والبسلة 8 جنيهات بدلًا من 10 جنيهات، طبقًا لتجار في أسواق التجزئة.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وتراوح سعر قفص الطماطم بسوق العبور بين 170 جنيهًا إلى 220 جنيهًا، وسجل الفلفل البلدي 6 جنيهات، والليمون 5 جنيهات، والكوسة 3 جنيهات، والباذنجان العروس 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 4 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وأكد التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهان، والبطاطا 5 جنيهات، وحزمة البقدونس، الكزبرة، الشبت، الجرجير 50 قرشًا، والبسلة والفاصوليا 8 جنيهات، والفلفل الألوان 20 جنيهًا، والخيار 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 6 جنيهات.

أسعار الخضرتوات اليوم

وأفاد التجار بأن سعر الفلفل الأحمر 30 جنيهًا، والفلفل الحامي 25 جنيهًا، والكوسة 6 جنيهات، والبطاطس الجديدة 7 جنيهات، والفلفل الرومي 15 جنيهًا، والقرنبيط 6 جنيهات، والكرنب 15 جنيهًا للواحدة، وورق العنب 20 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس سجل 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 16 جنيهًا، والباذنجان الملون 20 جنيهًا، و الجزر 8 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والملوخية 20 جنيهًا للكيلو، والليمون 14 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر الجوافة تراوح بين 7.5 جنيه إلى 12 جنيهًا، والفراولة 7.5 جنيه، والموز البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، والموز المستورد 10 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

ولفت التجار إلى أن سعر التفاح 20 جنيهًا، والبلح الجاف 25 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، والكاكا 15 جنيهًا، والكيوي 35 جنيهًا.

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيهًا، والبرقوق 40 جنيهًا، والكمثرى 40 جنيهًا، والقشطة 60 جنيهًا، والتفاح الفرنساوي 30 جنيهًا، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر العنب 40 جنيهًا، وعنب كرمسون 60 جنيهًا، والتين 12 جنيهًا للكيلو الواحد، والكنتالوب من 10 إلى 15 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر المانجو كيت 50 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 10 جنيهات، واليوسفي 12 جنيهًا، والبرتقال البلدي 5 جنيهات.