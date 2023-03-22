صعود الصويا.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 22-3-2023

تذبذبت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 22-3-2023 ،وسجلت أسعار الذرة الصفراء الأرجنتينية و البرازيلية – المادة الخام للعلف – 19000جنيها بدلا من19400جنيها للطن أمس دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني 18600جنيها،والروماني 18800جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت20000 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل34000 جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 35500 جنيها بدلا من 35000 جنيها للمحلي ،والجلوتوفيد سجل 9500 جنيها والردة 10500 جنيه للطن .

أسعار أعلاف الدواجن

وكشف التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47000جنيها للمستورد ، و 40 ألف جنيه للأنواع المحلية ،والردة المحلية 10500 جنيها ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.

وقال التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية سجلت 36500 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 8500 جنيها بدلا من 8000 جنيه وكسر الصويا 10500 جنيها للطن بروتين 20% .

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأوضح التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 36500 ألف جنيه طن .

أسعار الأعلاف

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر عالميا،برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية،حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلي 24200 جنيه حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 15000 جنيها و بذور الصويا المحلية36500جنيه،التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائيه.