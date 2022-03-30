صعود الشطة .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 30-3-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تراجعا اليوم الأربعاء 30-3-2022 وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 8.5 جنيه ، والبطاطس 6 جنيهات إلى 7جنيهات ،والكوسة 10 جنيهات ،والخيار 10 جنيهات ،،والشطة 30 جنيها بدلا من 25جنيها،و الجزر 6 جنيهات في اسواق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد تجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 110إلي 130 جنيها ،وسجلت الشطة 19جنيها والليمون 14جنيها ، والكوسة 5جنيهات ، والباذنجان العروس 7جنيهات والباذنجان الرومي 4 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ،والبطاطا 5 جنيهات،والبقدونس ، الكسبرة، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، والبسلة 12 جنيها للكيلو ، والفلفل الألوان 25 جنيها، والخيار البلدي 10 جنيهات ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 30 جنيها ، والفلفل الحامي 30 جنيها ، والكوسة 10 جنيهات ،البطاطس الجديدة 8 جنيهات ، والفلفل الرومي 14 جنيها، والقرنبيط 10 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس 14 جنيها ،والباذنجان الأبيض 16 جنيها ، والباذنجان الملون 17 جنيها،و الجزر 5 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 16 جنيها للكيلو ، والليمون 20 جنيها .

وكشف التجار أن سعر الجوافة 12 جنيها، الموز البلدي 10 جنيهات ، والموز المستورد 20 جنيها ، والتفاح الأخضر 20 جنيها،والبلح الأحمر 15 جنيها،والكاكا 15جنيها،الكيوي 25 جنيها للكيلو ، الافوكادو 30 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر الرمان 15 جنيها ، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأسود 25 جنيها ، والقشطة 40 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها ، والتفاح الأحمر 25 جنيها ،الموز المستورد 20 جنيها .

أسعار الفاكهة

وأفاد التجار أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون سجل 20 جنيها العنب البلدي 15 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 10 جنيهات .

وقال التجار أن سعر المانجو كيت 50 جنيها ، البرتقال أبو سرة 8 جنيهات واليوسفي 8 جنيهات، والبرتقال البلدي 5 جنيهات.