صعود الذرة والصويا.. أسعار الأعلاف والخامات ترتفع اليوم الأربعاء 11-10-2023

واصلت أسعار الأعلاف الارتفاع اليوم الأربعاء 11- 10-2023 ليتراوح الطن بين 18700 جنيه إلى 20800 جنيه لبادي أعلاف تسمين الدواجن وعلف البياض 17200 وعلف الماشية 8500 جنيها و 18200 جنيه وعلف البط 17600 جنيه وعلف الارانب 15500 جنيه وعلف الرومي 22000 جنيه.

وقال التجار إن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 11700 جنيه بدلا من 11200 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف

وألمح التجار إلي أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 11000 جنيه بدلا من 10400 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 12500 جنيه والذرة التركي 11500 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وكشف التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44 %” سجل 25000 جنيه بدلا من 24000 جنيه للطن للأنواع المحلية وبروتين 46 % سجل 26000 جنيه والمستورد 26000 بزيادة ألف جنيه أيضا وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 9000 جنيه بدلا من 8500 جنيها والردة 9200جنيه و كسب بذرة القطن 17000 جنيه .

أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المحلي بروتين 60% سجل 35500 بدلا من 35000 جنيها للطن للمحلي والمستورد ب47 ألف جنيه ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيها .

وكشف التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 22000 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 9000 جنيها وكسر الصويا 12000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 11000جنيها والذرة البيضاء المحلية 12000 والذرة العويجة و الرفيعة 12300.

وذكر التجار أن أسعار خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد صعدت خلال الاونة الحالية في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية رغم ارتفاع معدلات الافراج عن الخامات في مصر وزيادة الطلب .

أسعار الأعلاف اليوم

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 17800جنيه و 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

وأفاد السيد أن أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأضاف السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة .