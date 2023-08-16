صعود الذرة المستوردة.. أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 16-8-2023

صعدت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الأربعاء 16- 8-2023 وتراوح الطن بين 20200 إلى 20500 جنيه لبادي التسمين للدواجن وعلف المواشي 13000 جنيه إلي 14000 جنيه وعلف البط 17000 جنيه واعلاف الارانب 13000 جنيها وأعلاف دواجن إنتاج البيض 17000 جنيه وعلف الرومي 25000جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق .

وكشف التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 13500 جنيه بدلا من 13200 جنيه وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن .

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 12000 جنيه بدلا من 11700 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14200 جنيه بدلا من 13900 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أفاد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 27000 جنيه بدلا من 26500 جنيه للأنواع المحلية ، وبروتين 46% سجل 28000 بدلا من 27500 للمحلي وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 9500 جنيها والردة 8000 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل47500 بدلا من 48500 جنيه للطن للمحلي ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه .

وكشف التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800.

ونوه التجار إلي أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الغفراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 19000 جنيه إلى 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

وذكر السيد أن تفاوت أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة .