صعود الذرة.. أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 30-8-2023

ارتفعت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الأربعاء 30- 8-2023 وتراوح الطن بين 18000 جنيه إلى 21400 جنيه لبادي التسمين للدواجن وعلف المواشي 5000 جنيه إلي 15000 جنيه وعلف البط 17800 جنيه وأعلاف الأرانب 15000جنيه وعلف دواجن إنتاج البيض 17500 جنيه وعلف الرومي 24000 جنيه.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12600بدلاً من 12400جنيها وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن .

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 11200 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13400 والتركي 11800 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وذكر التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44% سجل 25500 جنيها للطن للأنواع المحلية ،و بروتين 46% سجل 26500 جنيها والمستورد 26000 وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 8500 جنيها والردة 7500 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 45000 جنيه للطن للمحلي ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه و300 جنيها .

أسعار الأعلاف اليوم

وكشف التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيها وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 11000 جنيها والذرة البيضاء المحلية 11500 والذرة العويجة أو الرفيعة 12000.

وأفاد التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

وقال هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه، قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 19000 جنيه إلى 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

أفاد السيد أن تراجع أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وكشف السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والاغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة.